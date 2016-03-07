وزير النقل يلتقى نظيره القبرصى.. ومتحدث الوزارة ينفى زيادة سعر تذاكر المترو

التقى الدكتور سعد الجيوشى، وزير النقل، اليوم الاثنين، نظيره القبرصى وزير ماريوس ديمتريادس، لبحث أوجه التعاون بين الجانبين فى قطاعات النقل المختلفة، وحضر اللقاء السفير القبرصى بالقاهرة.

وفى بداية الاجتماع أوضح الجيوشى أن وزارة النقل لديها خطة استثمارية تشمل المشروعات فى كل قطاعات النقل وأن المناخ الاستثمارى فى مصر مناخ واعد وأنه يدعو الجانب القبرصى للاستثمار فى هذه المشروعات.

وأكد الجيوشى فى تصريحات صحفية أنه تم خلال اللقاء بحث تفعيل التعاون بين الجانبين المصرى والقبرصى فى مجالات تشغيل سفن سياحية وسفن نقل السلع من الصادرات المصرية باعتبار قبرص بوابة الصادرات المصرية نحو أوروبا ومصر بوابة تجارة أوروبا عبر قبرص نحو أفريقيا والدول العربية وإنشاء وتشغيل خط رورو بالتعاون مع الأردن واليونان وروسيا.

وأضاف الجيوشى، أنه تمت مناقشة التعاون فى مجال تبادل الخبرات فيما يخص إدارة وتشغيل الموانئ والتدريب للعمالة ومدى إمكانية عمل تدريب للعاملين فى مجال النقل البحرى بالتعاون بين المؤسسات التعليمية القبرصية ومعهد النقل البحرى بالإسكندرية والأكاديمية العربية للنقل البحرى.

وأشار الجيوشى إلى أنه سيتم التعاون فى مجال تنفيذ مشروعات مشتركة للحصول على دعم فنى ومالى من خلال مبادرات دعم المشروعات المشتركة المقدمة فى إطار التعاون اليورو متوسطى، كما أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة تسيير مشتركة من ممثلى الجانبين لبحث تفعيل مجالات التعاون وتذليل العقبات نحو تشغيل خطوط السفن السياحية العالمية عبر موانئ البلدين لزيارة المعالم السياحية بهما .

من جانب آخر نفى المتحدث الرسمى لوزارة النقل ما تناولته بعض المواقع الإلكترونية والفضائيات بشأن زيادة سعر تذكرة مترو الأنفاق إلى ثلاثة جنيهات بدلاً من جنيه واحد.

وأضاف المتحدث باسم "النقل" فى بيان رسمى، أن وزارة النقل لم تقدم أى مقترح بهذا الشأن إلى مجلس الوزراء حتى الآن وهذا ما أكده الدكتور سعد الجيوشى وزير النقل فى تصريحاته التليفزيونية بالأمس، والتى تم تحريفها، حيث قال "إن الدراسة المقدمة من شركة المترو تطالب بأن يكون سعر تذكرة المترو المكيف ثلاثة جنيهات وغير المكيف جنيهين أو تقسيم المترو إلى محطات، كما كان فى السابق وأن هذا مجرد اقتراح، ولم يقدم إلى مجلس الوزراء والذى من حقه أن يوافق عليه أو يرفضه أو يعدله".

وأضاف الجيوشى أن الزيادة مرهونة بعدم المساس بمحدودى الدخل والطلاب وذوى الاحتياجات الخاصة، وكذلك الأمراض المزمنة، وأن الهدف من الزيادة هو الحفاظ على المرفق الحيوى من الانهيار بسبب خسائره والتى تقدر بـ250 مليون جنيه سنويًا، وتهالك بنيته الأساسية خاصة فى الخط الأول.

وأكد الجيوشى أيضًا أنه لن تكون هناك زيادة فى الاشتراكات لمستخدمى المترو يوميًا بل سوف يتحملها القادر، وبالتالى تتحقق العدالة الاجتماعية التى نادت بها ثورتا 25 يناير و30 يونيو.

واختتم المتحدث الرسمى لوزارة النقل حديثه قائلاً: إن الحكومة تولى اهتمامًا كبيرًا بمترو الأنفاق، الذى ينقل ما يقرب من مليار راكب سنويا سواء بتحديث أسطوله عربات وجرارات أو بنيته الأساسية ورعاية العاملين فيه، وأن إدارة المترو فعلت أقصى ما يمكن من أجل تنمية موارده حتى لا تضطر إلى اللجوء إلى زيادة سعر التذكرة، التى لم يطرأ عليها أى تغيير منذ عشر سنوات حتى باتت لا تغطى تكلفة التشغيل فى ظل تضاعف أسعار الكهرباء والطاقة والأجور والمرتبات والصيانة وقطع الغيار.

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