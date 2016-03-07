بريطانيا ترفض الانضمام إلى نظام الاتحاد الأوروبي لـ«لجوء مشترك»

قال رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، اليوم الاثنين، إن بريطانيا لن تنضم لنظام لجوء مشترك قد يطبقه الاتحاد الأوروبي، مضيفًا أن بلده سيتأثر بأزمة المهاجرين حتى لو صوتت لصالح ترك الاتحاد الأوروبي في يونيو.

وقال كاميرون بعد وصوله إلى قمة الاتحاد الأوروبي وتركيا التي تهدف لوقف تدفق المهاجرين إلى أوروبا “موقفنا راسخ بالقطع في اختيار الانسحاب من هذه الأمور، لا يوجد احتمال لانضمام بريطانيا لنظام مشترك للجوء السياسي في أوروبا، سيكون لدينا منهجنا الخاص للتعامل مع هذا الأمر وطريقتنا للتصرف والحفاظ على حدودنا”.

وواصل قائلا “حتى خارج الاتحاد الأوروبي سنتأثر بأزمة هجرة مثل الأزمة الحالية، لكن في نهاية المطاف سنحافظ على حدودنا وطريقتنا في التصرف لأننا نمتلك الأفضل في المجالين”، وفقًا لـ”رويترز”.

ووفقا لنظام اللجوء الحالي للاتحاد الأوروبي، المعروف بلائحة دبلن والذي يسري أيضا على بريطانيا لابد أن تسجل دول الاتحاد الأوروبي، وتتعامل مع طلبات حق اللجوء السياسي بشكل فردي كل على حسب وضعه المحلي وتقع المسؤولية على عاتق أول دولة في الاتحاد الأوروبي يدخلها اللاجئون.

وقد يشهد أي نظام مستقبلي مراقبة الاتحاد الأوروبي، مركزيًا لطلبات حق اللجوء وهي واحدة من عدة طرق مقترحة لمنع تكرار أن تشهد بلدان مثل اليونان وإيطاليا أعدادًا ضخمة غير متكافئة من اللاجئين.