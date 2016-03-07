تقرير – هل تعلم أن راتب مودريتش في ريال مدريد أقل من خيسي رودريجيز؟

نشرت صحيفة صن الإنجليزية تقريرا عن عقد لوكا مودريتش مع ريال مدريد حينما انتقل من توتنام عام 2012.

وكان اللاعب قد انضم إلى النادي الملكي بمبلغ 30 مليون جنيه إسترليني، وحسب تسريب العقد من موقع التسريبات "فوتبول ليكس" فإن الشرط الجزائي يقدر بـ387 مليون جنيه إسترليني.

وحسب التسريب فإن اللاعب لا يتقاضى مثل نجوم الفريق، فراتبه السنوي في أول موسم له من عقده الذي يمتد لـ5 مواسم بلغ 3.7 مليون جنيه إسترليني.

ويرتفع هذا الراتب إلى 4.4 مليون جنيه إسترليني في المواسم التالية، وهو أقل مما يتقاضاه خيسي رودريجيز بـ2 مليون جنيه إسترليني.

الجدير بالذكر أن الدولي الكرواتي قد جدد تعاقده مع النادي الملكي حتى عام 2018، وشارك هذا الموسم في 25 مباراة بالدوري الإسباني وسجل هدفا وحيدا وصنع 4.