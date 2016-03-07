' ميسي محمي من الصحافة ومن الليجا '

(إفي) أقر ظهير أتلتيكو مدريد، فيليبي لويس، بأن الحكم لم يخطيء بطرده في لقاء برشلونة بالليجا أواخر يناير الماضي على ملعب كامب نو، والذي انتهى بفوز الفريق الكتالوني بهدفين لواحد، بعد تدخله العنيف بالقدم في ركبة الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وقال اللاعب في مقابلة مع إحدى قنوات التليفزيون البرازيلية "أُقر بأنني أستحق الطرد بعد هذا التدخل، الحكم لم يخطيء. بحثت عن الكرة ولكن بشكل عدائي للغاية وكانت قدمي مرتفعة وليو كان هناك. خرجت من الملعب بعد الطرد المستحق ونفذت عقوبة الإيقاف مباراة وانتهى الأمر".

لكنه عاد وأكد "إنها لعبة تحدث في جميع المباريات، ولكن في هذه المرة كانت ضد ميسي. إنه محمي من قبل الصحافة ومن قبل الليجا. أعتقد أنهم يرغبون ألا يتعرض أحد أفضل اللاعبين في كل العصور للإصابة وألا يحرم المشجعون من رؤيته. نمت تلك الليلة بشكل هادئ لأنني لم أرغب في إيذاء أحد في أي وقت".

ولا يرى فيليبي أن هذه اللعبة ستؤثر على مستواه في مواجهاته القادمة أمام ميسي "سألعب أمامه بنفس الضغط، لكن سأسعى ألا أكون عدائيا مثل تدخلي السابق عليه، العديد من اللاعبين ينزلون الملعب لتبديل القمصان، أنا لست من هذا النوع".

وأكد اللاعب البرازيلي صعوبة إيقاف ليو "إذا منحته مترا، سيركل الكرة وستراه يمر من أمامك، هدفي أن ألعب بضغط وألا أمنحه أي فرصة".

ويعد أتلتيكو مدريد هو المنافس الحقيقي لبرشلونة على لقب الليجا هذا الموسم، حيث يحتل المرتبة الثانية في جدول الليجا بفارق ثماني نقاط عن حامل اللقب وصاحب الـ72 نقطة، في حين يبتعد ريال مدريد عن الصدارة بـ12 نقطة.