محامى المتهم السادس بالتخابر مع قطر: المحكمة تحدثت فى أمور فنية

تواصل الدائرة 11 إرهاب برئاسة المستشار محمد شرين فهمى وعضوية المستشارين حسن السايس وأبو النصر عثمان، وسكرتارية حمدى الشناوى، نظر محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى، و10 متهمين آخرين فى القضية المعروفة إعلامياً بـ"التخابر مع قطر".

وقال المحامى "محمد الجندى" دفاع المتهم السادس "محمد عادل كيلانى"، إن الهيئة تحدثت فى مسألة فنية بحتة بخصوص عدم قدرة "المدافع عن المتهم السادس" على القراءة، وليس على السمع أو الإدراك أو الحضور، وأن المدافع عن المتهم سبق وأن أجرى عمليتين لإزالة المياه الزرقاء.

وأضاف "الجندى" أنه مستعد للذهاب إلى الطب الشرعى، فقاطعه القاضى قائلا:" أريد جوابا من الدكتور المجرى للعملية"، فقال "الجندى" إنه أجرى العملية فى الولايات المتحدة.

وكانت النيابة قد أسندت إلى الرئيس الأسبق محمد مرسى وبقية المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدولة، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى.

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