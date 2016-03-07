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تأجيل محاكمة رقيب الشرطة المتهم بقتل "ضحية الدرب الأحمر" لـ 9 مارس

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تأجيل محاكمة رقيب الشرطة المتهم بقتل "ضحية الدرب الأحمر" لـ 9 مارس تأجيل محاكمة رقيب الشرطة المتهم بقتل "ضحية الدرب الأحمر" لـ 9 مارس
أجلت محكمة جنايات جنوب القاهرة ثانى جلسات محاكمة رقيب الشرطة مصطفى محمود عبد الحسيب المتهم فيها بقتل محمد سيد على إسماعيل عمداً فى القضية المعروفة إعلاميا بقضية الدرب الأحمر، لجلسة لعرض المتهم على الطب الشرعى.

صدر القرار من الدائرة التاسعة بمحكمة جنوب القاهرة، برئاسة المستشار صبحى اللبان وعضوية المستشارين هانى عبد الحليم وعلاء الدين كمال.

كان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق قد أحال رقيب الشرطة المذكور إلى محكمة جنايات القاهرة فى ختام التحقيقات التى باشرتها النيابة العامة بإشراف هشام حمدى المحامى العام الأول لنيابات جنوب القاهرة الكلية حيث أسند إلى رقيب الشرطة المتهم ارتكابه لجريمة القتل العمد بحق المجنى عليه محمد سيد على إسماعيل (سائق) مستخدمًا سلاحه الأميرى.

وتضمنت قائمة أدلة الثبوت بحق رقيب الشرطة المتهم أقوال عدد من شهود العيان على ارتكابه لجريمة قتل السائق علاوة على الاعترافات التفصيلية التى أدلى بها المتهم نفسه والتى أقر خلالها أنه استخدم مسدسه فى إطلاق عيار نارى صوب المجنى عليه عقب مشادة بينهما فاستقرت رصاصة فى رأسه على نحو أودى بحياته على الفور.

كما تضمنت أدلة الإثبات العديد من التقارير الفنية لمصلحة الطب الشرعى فى شأن تشريح جثمان المجنى عليه وفحص السلاح المستخدم والتى أكدت صحة ما جاء على لسان أقوال الشهود فى شأن الوصف التفصيلى لكيفية ارتكاب الجريمة وأن السلاح المضبوط بحوزة رقيب الشرطة المتهم هو ذاته الذى أطلق من خلاله العيار النارى الذى تسبب فى مقتل المجنى عليه.

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