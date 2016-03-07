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السيطرة على حريق هائل شب بمصنع للبويات في العاشر من رمضان

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السيطرة على حريق هائل شب بمصنع للبويات في العاشر من رمضان السيطرة على حريق هائل شب بمصنع للبويات في العاشر من رمضان
سيطرت قوات الحماية المدنية على حريق هائل شب اليوم الإثنين، فى مصنع لإنتاج البويات بمدينة العاشر من رمضان، فى محافظة الشرقية؛ أسفر عن إصابة ثلاثة عمال باختناقات، والتهام النيران لكميات كبيرة من المنتج النهائي والمواد الخام، فيما قدرت الخسائر المبدئية بملايين الجنيهات.

وكان مدير أمن الشرقية اللواء حسن سيف قد تلقى إخطارا يفيد بنشوب حريق هائل بمصنع للبويات بالمنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء وتمت محاصرة النيران وإخمادها، ومنع امتدادها للمصانع المجاورة.

وتوصلت التحريات إلى أن المصنع مقام على مساحة ثلاثة آلاف متر مربع، وأن النيران اندلعت بمخازن المواد الخام والمنتج النهائي الكائنة بالطابق الثاني، والتهمت كميات كبيرة منها.

وتم نقل المصابين لمستشفى التأمين الصحى بالعاشر من رمضان، والإبقاء على عدد من سيارات الإطفاء للقيام بأعمال التبريد، ولم يتهم صاحب المصنع أحدا بإشعال النيران.

وتولت النيابة العامة التحقيق، وقررت انتداب خبراء المعمل الجنائى وتشكيل لجنة فنية لتحديد سبب الحريق وتحديد مدى سلامة منشآت المصنع وحصر الخسائر المادية.


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