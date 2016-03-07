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الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

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الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يستمر الطقس على الدولة غدا متأثرا بحالة عدم الاستقرار الجوي حيث تزداد كميات السحب على مناطق مختلفة من الدولة تتخللها بعض السحب الركامية مع سقوط أمطار متفرقة والرياح معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

الرياح .. جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 20 - 35 كم/ ساعة على اليابس شمالية شرقية - شمالية غربية / 25 - 40  كم/ ساعة فوق البحر تصل الى 55 كم/ساعة خلال نشاط السحب.

البحر ..  متوسط الموج يضطرب مع نشاط السحب .. بارتفاع من قدم إلى ثلاثة أقدام قرب الساحل يصل الى خمسة أقدام مع نشاط السحب .. ويبلغ أعلى مد عند الساعة الثانية عشرة و 27 دقيقة ظهرا وأدنى جزر عند الساعة السابعة و 15 دقيقة مساء.

                           درجات الحرارة           نسب الرطوبة.
> المدينة                    العظمى   الصغرى        العليا      الدنيا.
> أبوظبي                    27      20              85       35 .
> دبي                        27      21              80       30 .
> الشارقة                   26       19              80       35.
> عجمان                    26      18              80        25.
> أم القيوين                27       19             80        25 .
> رأس الخيمة             28        18             80       25 .
> الفجيرة                   26       21              85       35.
> العين                     28       19              80       20 .
> ليوا                       27      18               85       25 .
> الرويس                  26      19               85       30 .
> السلع                    27       19               85       30.
> دلما                      26      21               85       50 .
> طنب الصغرى          26      21               80       55 .
> طنب الكبرى            26      21               80       55 .
> أبوموسى               26       20               80       50.
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