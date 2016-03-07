صور.. مئات من أصحاب المخابز يتظاهرون مطالبين بإقالة وزير التموين

تجمع المئات من أصحاب المخابز، أمام اتحاد الغرف التجارية بمنطقة باب اللوق في وسط القاهرة، في وقفة احتجاجية ضد الدكتور خالد حنفي وزير التموين، وأيضًا عطية حماد، رئيس شعبة أصحاب المخابز بالغرفة التجارية بالقاهرة، مطالبين بتفعيل العقود المبرمة بين الوزارة والمخابز، واعتراضًا على سوء خامة الدقيق المقدمة للمخابز.

وردد المشاركون في الوقفة هتافات عدائية ضد وزير التموين ورئيس الغرفة التجارية، مطالبين بإقالتهم.

كما طالب المشاركون في الوقفة الحصول على المستحقات المالية المتأخرة لهم، بالإضافة إلى إبرام عقود بين التموين وأصحاب المخابز لضمان حقوقم المالية بشكل كامل مضيفين أن مطالبهم عادلة وتهدف لتحسين مستوى تقديم الخبز للمواطنين، مطالبين أيضًا بوقف حبس أصحاب المخابز، بعد تكرار تلك الواقعة خلال الفترة الماضية.