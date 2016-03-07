الجامعة العربية تعلن ترشح أحمد أبو الغيط لمنصب الأمين العام

أعلنت جامعة الدول العربية، أنها تلقت مذكرة رسمية اليوم، من مصر بترشيح وزير الخارجية الأسبق أحمد أبو الغيط، لتعيينه في منصب الأمين العام للجامعة للسنوات الخمس المقبلة، خلفًًا للأمين العام الحالي للجامعة الدكتور نبيل العربي الذي أعلن رغبته في عدم التجديد لولايته التي تنتهي في 30 يونيو المقبل.

وقال نائب الأمين العام للجامعة العربية السفير، أحمد بن حلي في تصريح له، أن الأمانة العامة للجامعة قامت بتعميم المذكرة المصرية على الدول الاعضاء بالجامعة بشأن المرشح المصري .

وأضاف بن حلي أن أبو الغيط هو المرشح المصري الوحيد الذي تلقت الامانة العامة مذكرة رسمية بشأنه، وسيتم عرض موضوع التعيين له في دورة غير عادية لمجلس الجامعة العربية، على مستوى وزراء الخارجية يوم الخميس المقبل بالقاهرة برئاسة دولة الامارات.