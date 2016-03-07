أخبار عاجلة

تعزيز الخدمات الأمنية بالإسكندرية لتأمين احتفالات "أحد السعف" -
8 الصبح - محافظ الشرقية يكشف إستعدادات المحافظة لتوريد القمح من المزارعين -
8 الصبح - محافظ الشرقية يتحدث عن خطة تطوير المنظومة الصحية والمستشفيات الكبرى بالمحافظة -
8 الصبح - وزير الشرقية يتحدث عن الصرف الصحي والمحليات والتعدي على الأراضي بمحافظة الشرقية -
الإفراط في المسكنات يزيد من خطر الإصابة بالسكتات القلبية -
البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 12.75 مليار جنيه -
حملات مرورية بمحاور القاهرة والجيزة لرصد المخالفات -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
واشنطن: لا نخشى من رد انتقامي روسي بعد الضربة الأمريكية لسورية -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان الزمن الجميل "سيد مكاوي" .."شيخ الملحنين" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

الزمالك يشكر وزير الرياضة على عدم تجميد النشاط.. ومرتضى يحذر من الفضيحة

Google+ Print
الزمالك يشكر وزير الرياضة على عدم تجميد النشاط.. ومرتضى يحذر من الفضيحة الزمالك يشكر وزير الرياضة على عدم تجميد النشاط.. ومرتضى يحذر من الفضيحة

قدم مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك ونائبه أحمد جلال إبراهيم الشكر إلى خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة على رفض تجميد النشاط الرياضي في النادي.

وتوجه رئيس الزمالك ونائبه في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين بمقر النادي بالشكر إلى وزير الرياضة، على قراره برفض تجميد النشاط.

وقال مرتضى في المؤتمر: "ممدوح عباس لم يقدم أي إثبات في المحكمة على إقراضه الزمالك لهذه الأموال، والعقود الذي يستند عليها بدون تاريخ".

وحصل عباس على حكم بالحجز على أرصدة الزمالك بسبب شيكات كان قد أقرضها للزمالك بقيمة 42 مليون جنيه.

وتابع مرتضى "ممتلكات الزمالك أموال عامة، ولن أرحم من سيقف في وجه مسيرة النادي".

وواصل رئيس الزمالك مضيفا "لا أجد أموالا لسفريات فرق القدم والطائرة والسلة وعرضت علي الأجهزة الرياضية تجميد النشاط، ولو حدث ذلك ستكون فضيحة".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع