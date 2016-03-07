الزمالك يشكر وزير الرياضة على عدم تجميد النشاط.. ومرتضى يحذر من الفضيحة

قدم مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك ونائبه أحمد جلال إبراهيم الشكر إلى خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة على رفض تجميد النشاط الرياضي في النادي.

وتوجه رئيس الزمالك ونائبه في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين بمقر النادي بالشكر إلى وزير الرياضة، على قراره برفض تجميد النشاط.

وقال مرتضى في المؤتمر: "ممدوح عباس لم يقدم أي إثبات في المحكمة على إقراضه الزمالك لهذه الأموال، والعقود الذي يستند عليها بدون تاريخ".

وحصل عباس على حكم بالحجز على أرصدة الزمالك بسبب شيكات كان قد أقرضها للزمالك بقيمة 42 مليون جنيه.

وتابع مرتضى "ممتلكات الزمالك أموال عامة، ولن أرحم من سيقف في وجه مسيرة النادي".

وواصل رئيس الزمالك مضيفا "لا أجد أموالا لسفريات فرق القدم والطائرة والسلة وعرضت علي الأجهزة الرياضية تجميد النشاط، ولو حدث ذلك ستكون فضيحة".