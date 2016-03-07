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مهاجم روما: صلاح لا يصدق.. لاعب واحد فقط يمتلك نفس سرعته

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مهاجم روما: صلاح لا يصدق.. لاعب واحد فقط يمتلك نفس سرعته مهاجم روما: صلاح لا يصدق.. لاعب واحد فقط يمتلك نفس سرعته

أبدى دييجو بيروتي مهاجم روما إعجابه بسرعة زميله محمد صلاح، مؤكدا أنه لم ير إلا لاعبا واحدا في نفس سرعته.

وكان صلاح قد ساهم في فوز روما على ضيفه فيورنتينا بنتيجة 4-1، ضمن منافسات الجولة الـ28 من الدوري الإيطالي يوم الجمعة الماضي فسجل هدفين وصنع واحدا.

وحسب تصريحات للمهاجم الأرجنتيني نقلها موقع فوتبول إيطاليا قال:"لقد تفاجئت بمحمد صلاح، إنه سريع للغاية، أمر لا يصدق".

واستدرك "اللاعب الوحيد الأخر الذي رأيته بنفس درجة السرعة، هو خيسوس نافاس لاعب مانشستر سيتي حاليا".

ويواجه روما نظيره ريال مدريد في إياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء، وكان الذئاب قد خسروا بنتيجة 2-0 في لقاء الذهاب.

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