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تعليم بنى سويف: لابد من المشاركة المجتمعية فى دعم تنمية المواهب

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تعليم بنى سويف: لابد من المشاركة المجتمعية فى دعم تنمية المواهب تعليم بنى سويف: لابد من المشاركة المجتمعية فى دعم تنمية المواهب
أكدت نجوى حسن مدير عام الخدمات "الشئون التنفيذية" بمديرية التربية والتعليم ببنى سويف، أهمية المشاركة المجتمعية مؤسسات المجتمع المدنى، ورجال الأعمال، فى دعم تنمية المواهب واختراعات الطلاب فى المراحل العلمية المختلفة، وإن مركز الموهوبين بالمديرية يتبنى ويرعى المبتكرين والمتميزين من الطلاب، من خلال توفير مدربين متخصصين لتنمية وصقل المواهب وإعدادها جيدًا.

جاء ذلك خلال افتتاحها اليوم برفقة محمد الحفناوى خبير مادة العلوم بالوزارة، معرض "الابتكارات العلمية وأفلمة المناهج وعرض الدروس النموذجية فى مادة العلوم"، والذى أقامه توجيه العلوم بالتعاون مع مركز التطوير التكنولوجى ووحدة التعلم النشط بالمديرية داخل قصر ثقافة بنى سويف، بحضور فاضل محمد فاضل مدير إدارة التعليم الخاص، كمال عمران مدير عام التعليم الفنى، مهاب حسن مدير إدارة المدارس الرسمية للغات، أشرف أبو الليل مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بالمديرية، عبد الحكيم حلمى مدير مركز الموهوبين، ماجد أبو سيف مدير مركز التطوير التكنولوجى، وقيادات إدارة الفشن التعليمية المنفذة للمعرض، حيث أشار الحاضرون إلى أن منتجات المعرض تدل على تميز الطلاب وقدرتهم على استخدام "مخلفات القمامة" فى إنتاج وسائل تعليمية مختلفة لتوضيح وشرح الدروس بطريقة بسيطة وجاذبة.
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