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بالصور.. محافظ الأقصر يُكرم الطفل بطل الكونغ فو على مستوى الجمهورية

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بالصور.. محافظ الأقصر يُكرم الطفل بطل الكونغ فو على مستوى الجمهورية بالصور.. محافظ الأقصر يُكرم الطفل بطل الكونغ فو على مستوى الجمهورية
كرم محمد بدر محافظ الأقصر، اليوم الاثنين، الطفل محمود إمام أبو الفضل، الأول على مستوى محافظات الجمهورية فى بطولة الكونغ فو لمنتخبات المناطق تحت سن الـ15.

وأوضح سامح حجاج يوسف المدير الفنى للمنتخب، أن محمود ذا الـ14 عاماً بدأ باللعب بالمنتخب منذ عام 2011، وحصل خلال هذه الفترة القصيرة على المركز الأول مرتين فى بطولة كأس ، والمركز الأول على مستوى وزارة الشباب والرياضة فى التايكوندو، والمركز الرابع ببطولة سكندريات العالم الدولية لعام 2014.

ومن جانبه أكد محمد بدر، أهمية تشجيع الأطفال على ممارسة الرياضة منذ الصغر لما لها من تأثير إيجابى وتنموى على حياتهم المستقبلية، وكذلك مشاركتهم فى البطولات الرياضية تخلق شخصًا واثقًا من نفسه وسوى اجتماعيًا ونفسيًا.

محافظ الاقصر يُكرم الطفل محمود الفائز بالمركز الأول ببطولة الكونغ فو (2)

محافظ الاقصر يُكرم الطفل محمود الفائز بالمركز الأول ببطولة الكونغ فو (3)

محافظ الاقصر يُكرم الطفل محمود الفائز بالمركز الأول ببطولة الكونغ فو (4)

محافظ الاقصر يُكرم الطفل محمود الفائز بالمركز الأول ببطولة الكونغ فو (1)

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