بالصور.. محافظ السويس يتففد معرض الأسر المنتجة بمنطقة عرب المعمل

قام اللواء أحمد الهياتمى محافظ السويس، بجولة للنادى الاجتماعى للعاملين بمديرية الصحة بمنطقة عرب المعمل، بحى عتاقة لتفقد المعرض الدائم للأسر المنتجة والذى يشمل أقسام الخياطة والملابس والمخبوزات والمشغولات اليدوية وفصل محو الأمية.

وطلب المحافظ من القائمين على المعرض التنسيق مع الجهات المعنية لتوفير احتياجات المواطنين من السلع الغذائية، مؤكدًا على أهمية أن تكون الأسر منتجة من خلال منازلهم وعمل منافذ لبيع هذه المشغولات والمخبوزات التى تنتج، وطلب المحافظ من رواد العمل الاجتماعى بالسويس الإعداد لإقامة حفل زفاف جماعى لشباب السويس.

ورافق المحافظ فى الجولة كل من غريب جودة رئيس حى عتاقة وحسن كامل مستشار المحافظ للإسكان والدكتور محمد السيد وماجدة الطنبولى رائدى العمل الاجتماعى، وإيمان أحمد مدير إدارة خدمة المواطنين بمديرية الصحة وهبة سعيد مدير مركز الأسر المنتجة بعرب المعمل.



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