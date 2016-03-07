مدير أمن القليوبية: تضيق الخناق على قتلى ضابطى الخانكة وشبرا الخيمة

واصلت قوات أمن القليوبية المدعومة بالمدرعات ونقاط الارتكاز فى حصار قرى المثلث الذهبى والبؤر الإجرامية بالخانكة على مدار 24 ساعة، لتضييق الخناق والقبض على المتهمين الهاربين والعناصر الإجرامية التى تشكل خطورة على الأمن العام وسط حصار أمنى شديد.

وأكد اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، استمرار الحملات الأمنية وملاحقة العناصر الإجرامية المتهمين بالهجوم على ضباط مباحث الخانكة وشبرا الخيمة.

وأوضح أن الحملة أسفرت عن ضبط سلاح نارى بندقية آلية عيار 7.62 × 39 تحمل رقم 6554 بخزينتها فارغة، والمستخدمة فى واقعة المحضر رقم 3735 جنح مركز بنها ، وكيلو بانجو ، وهيروين و حشيش، أقرا ص مخدرة.

وتمكن ضباط مباحث قسم ثان بنها من ضبط المدعو "حمدى ص.م" 24 سنة عاطل ومقيم الشدية - دائرة القسم وبحوزته كمية من الحشيش المخدر تزن حوالى 70 جراما ومبلغا مالا 90 جنيها وهاتفا محمولا.. وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة قسم قها من وضبط المدعو"يوحنا .ز.ج" 26سنة عاطل ومقيم طنط الجزيرة – دائرة مركز طوخ وبحوزته عدد (35) قرصا مخدرا ومبلغا ماليا 150 جنيها وهاتفا محمولا.

وضبطت المباحث المدعو "أحمد. ع.ا" 28 سنة عاطل ومقيم دائرة قسم ثان شبرا الخيمة حال استقلاله مركبة توك توك وبحوزته كميه من الحشيش المخدر تزن حوالى 70 جراما، وضبط المدعو "أحمد ا.م" 37 سنة عاطل ومقيم قليوب البلد - دائرة القسم. وبحوزته كمية من الحشيش المخدر تزن حوالى 60 جراما ومبلغا ماليا 200 جنيه وصبط المدعو "عمر .ع.ا" 38 سنة عاطل ومقيم دائرة مركز القناطر، بحوزته كمية من الحشيش المخدر تزن حوالى 500 جرام، ومبلغا ماليا 1200 جنيه، كما تم ضبط المدعو كاظم ع.ا" 32 سنة عاطل ومقيم مدينة نصر - القاهرة وبحوزته كمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن حوالى 25 جراما ومبلغا ماليا 70 جنيها وهاتفا محمولا، وضبط المدعو "محمد ا.ا" 23 سنة عاطل ومقيم ترسا - دائرة المركز وبحوزته كمية من نبات البانجو المخدر تزن حوالى 1 كيلو جرام ومبلغا ماليا 120 جنيها وهاتفا محمولا.

وضبط المدعو "إسلام ا.س" 22 سنة عاطل ومقيم عزبة أبو راضى – المنيرة – وبحوزته كمية من الحشيش المخدر تزن حوالى 250 جراما ومبلغا ماليا 450 جنيها وهاتفا محمولا، وضبط "أسامة .ط.ح" 24 سنة عاطل ومقيم عين شمس – القاهره المحكوم عليه هارب فى القضية رقم 66124 جنج قسم دار السلام لسنة 2011 ضرب الحكم شهرين بجلسة 4/10/2011م. وبحوزته كمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن حوالى 5 جرام .ات

وضبط المدعو "احمد .ج.ط" 31 سنة عاطل ومقيم باب الشعريه – القاهرة المحكوم عليه هارب فى القضية رقم 7478 جنج قسم الجماليه لسنة 2014م – سلاح أبيض حصر رقم 1658 / 2014م الحكم 6 شهور وبحوزتهما كمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن حوالى 25 جراما ومبلغا ماليا 180 جنيها وهاتفا محمولا وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارتهما والهاتف للاتصال بعملائهما تحرر عن ضبطه المحضر رقم 138/3216 جنايات.

- ضبط كاميرات تصوير ولاب توب ومنشطات جنسية داخل وكر "الدكش" بالجعافرة