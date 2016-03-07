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أبشع جريمة خطف سائق توكتوك يخطف طفلا ويعذبه ويدفنه حيا

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أبشع جريمة خطف سائق توكتوك يخطف طفلا ويعذبه ويدفنه حيا أبشع جريمة خطف سائق توكتوك يخطف طفلا ويعذبه ويدفنه حيا

أختطاف الأطفال ظاهرة منتشرة  بشدة منذ أكثر من 3 سنوات , يقوم المختطفون بخطف الأطفال , وطلب فديه من أهلهم وتهديدهم يالدفع يالقتل .

وتم القبض على كثير من عصابات خطف الأطفال ولكن مازال , العصابات تزداد وينتشر الموضوع مرة أخرى  وتزداد المأساة فى الإبتزاز وضرب الأطفال وتصل للقتل أيضا .

فهنا حدثت مأساة للطفل “عبد الرحمن” البالغ من العمر 12 عامًا , فهى قصة محزنه جدا وتدق باب الخطر , تبدأ القصة عندما دق هاتف عبد الرحمن , وتم الرد وكان المتصل يقول له نحن بأنتظارك سوف نوصلك .

ظن ( عبد الرحمن ) أن أحد من أقاربه أو من منطقته ينتظره لتوصيله , فنزل عبد الرحمن وجد توك توك بأنتظاره , وركب معه وأثناء سيرهم وجدوا يتجه لطريق أخر .

قال له عبد الرحمن هذا ليس طريق المنزل إلى أين تأخذنى , قام السائق بحشو فمه بالورق حتى لا يصرخ , وأخذه لمكان بعيد جدا  عند الواحات , فهى منطقة مظلمة جدا .

والطفل عبد الرحمن يذهب للمدرسة فى الفترة المسائية , من 12 ظهرا حتى 5 مساء , ووالدته تنتظره لم يأتى وتأخر الوقت وتقلق الأم جدا , فقام عم الطفل بالأتصال بهاتف عبد الرحمن .

فرد عليه المختطف وقال له أن عبد الرحمن معهم ويطلبون فديه 100.000 ألف جنيها , فصدم الأهل ولم يعرفوا ماذا يفعلون .

وأثناء ذلك قام المختطف بضرب عبد الرحمن ضرب مبرح , ودمره فقام عبد الرحمن بالتمثيل عليه أنه مات , فقام المختطف بسكب الرمل عليه ودفنوا حيا .

وقام الأهل بتبليغ الشرطة وأحضار صورة الطفل وقامت الشرطة بالبحث , فوجدوا عبد الرحمن مدفونا وشكله غريب جد ا , وظنه أنه ليس هو الطفل المفقود من مظهره الغريب المشوه .

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