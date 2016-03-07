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نيابة سوهاج تقرر ندب لجنة خماسية لاستكمال فحص مشروع كوبري سوهاج الجامعة المنهار

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نيابة سوهاج تقرر ندب لجنة خماسية لاستكمال فحص مشروع كوبري سوهاج الجامعة المنهار نيابة سوهاج تقرر ندب لجنة خماسية لاستكمال فحص مشروع كوبري سوهاج الجامعة المنهار

نيابة سوهاج – أرشيفية

قررت نيابة الأموال العامة بسوهاج لنيابات شمال سوهاج، صرف 7 مهندسين مؤقتًا من سراي النيابة متهمين في واقعة انهيار كوبري جامعة سوهاج بعد التحقيق معهم، وهم 3 من مركز الدراسات والاستشارات بكلية الهندسة بجامعة أسيوط، و3 من جهاز المشروعات بتنمية جنوب الصعيد، ومهندس من جهاز التعمير مكلف بالإشراف على أعمال الكوبري.

وقررت النيابة ندب لجنة خماسية من مركز البحوث والإسكان بالدقي لاستكمال أعمال فحص المشروع، كما طلبت النيابة استدعاء مهندس من مكتب الدراسات والاستشارات بكلية الهندسة جامعة أسيوط ومهندس آخر من مكتب شهيب لسؤالهما حول الواقعة وسوف يمثلان للتحقيق الأسبوع المقبل، أسفرت التحقيقات بنيابة الأموال العامة بسوهاج مع المتهمين عن أن رئيس اللجنة المشكلة من كلية الهندسة جامعة أسيوط كان يعمل استشاري بالشركة المنفذة بذات المشروع في فترة سابقة، وتم استبعاده بناء على طلب المكتب الاستشاري بكلية الهندسة لأعماله السابقة.

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