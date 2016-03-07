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أفضل الطرق الطبيعية من أجل القضاء على مشكلة رائحة الفم الكريهة

  • هو وهى
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أفضل الطرق الطبيعية من أجل القضاء على مشكلة رائحة الفم الكريهة أفضل الطرق الطبيعية من أجل القضاء على مشكلة رائحة الفم الكريهة

وفق دراسة أمريكية حديثة أثبتت أن هناك العديد من البشر يواجهون مشكلة الخوف من رائحة الأنفاس الكريهة، أو رائحة الفم الكريهة ، و يخافون من رد الفعل السلبي الذي قد يجدونه بسبب رائحة الفم الكريهة، و على ذلك يقول العالم “هاورد كاتز” أنه لا يعرف الإنسان إذا كانت رائحة فمه كريهة أم لا، و أن المخ يتكيف مع رائحة الفم، فتصبح شيئا عاديا، و لكي تعرف إذا كانت كريهة أم لا أمامك طريقتان.

رائحة الفم

و يقول كاتز أن طريقتان معرفة رائحة الفم الكريهة كالآتي:

    لون اللسان :
    يقول كاتز أنه يجب أن يكون لون اللسان ورديا حتي يدل على الصحة، و إذا كان ورديا فذلك يدل على صحة جيدة، أما المشكلة في إذا كان أبيض فهو يدل على أنه ذات رائحة كريهة، و أن اللون الوردي هو أفضل لون.
    اللعق :
    كل ما عليك فعله هو لعق الجزء الخلفي من يدك و تركه ثواني إلى أن ينشف، بعد ذلك تقوم بشم يدك إذا كانت الرائحة سيئة، فذلك يدل على نفس كريهة و إذا كانت جيدة فهذا جيد.

و يقول كاتز أن العديد من الأشخاص يعتقدون بأن السبب في ذلك هو الفم بالكامل، إلا أنه يمكن أن تكون الأسنان هي الفاسدة و قال بأن الفم يحتوي على أكثر من 600 نوع من البكتريا، و ذلك بالنسبة إلى الشخص الذي يتمتع بصحة جيدة فيمكنك تخيل المريض.

و نقدم لكم حسب رأي العلماء أفضل الطرق الطبيعية، من أجل القضاء نهائيا على مشكلة رائحة الفم الكريهة :

    السوائل :
    يقول العلماء ان السوائل أهم شيئ على رأس تلك السوائل المياه.
    الشاي الأخضر :
    يقول العالم كاتز أن الشاي الأخضر له خصائص في للتخلص من الروائح الكريهة، الخاصة بالفم حيث يعمل على القضاء على البكتريا.
    القرفة :
    لأن القرفة تحتوي على العديد من الزيوت، التي لها أثر جيد في مواجهة البكتريا التي تطلق الروائح الكريهة.
    الفاكهة و الخضروات:
    و  من أهم الخضروات و الفواكه التي ينصح بها هي التوت، و البطيخ، و الكرفس، و التفاح.

 

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