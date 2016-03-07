الجامعة العربية تتسلم رسميا اسم "ابو الغيط" كمرشح مصر للأمانة العامة

أعلنت جامعة الدول العربية أنها تلقت مذكرة رسمية اليوم من مصر بترشيح وزير الخارجية المصرى الأسبق أحمد أبو الغيط لمنصب الأمين العام للجامعة للسنوات الخمس المقبلة، خلفا للأمين العام الحالى للجامعة الدكتور نبيل العربى، الذى أعلن رغبته فى عدم التجديد لولايته التى تنتهى فى30 يونيو القادم.

وقال السفير أحمد بن حلى نائب الأمين العام للجامعة العربية فى تصريح له اليوم إن الأمانة العامة للجامعة قامت بتعميم المذكرة المصرية على الدول الأعضاء بالجامعة بشأن المرشح المصرى أبو الغيط.

وأضاف بن حلى أن أبو الغيط هو المرشح العربى الوحيد الذى تلقت الأمانة العامة مذكرة رسمية بشأنه، وسيتم عرض موضوع التعيين له فى دورة غير عادية لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية يوم الخميس القادم بالقاهرة برئاسة دولة الامارات.

وأكد بن حلى مجددا أن الامانة العامة لم تتلق أى ترشيحات من الدول العربية سوى اسم المرشح المصرى.

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