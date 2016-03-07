إحباط تهريب 750 ألف قطعة سلاح أبيض بميناء السخنة

تمكنت مباحث ميناء العين السخنة من إحباط تهريب 750 ألف قطعة سلاح أبيض فى حاوية قادمة من الصين، حيث تم التحفظ على الشحنة، وجار حصر المضبوطات.

كانت معلومات قد وردت للعميد محمد القفاص رئيس مباحث موانئ السويس، تفيد باعتزام إحدى شركات الاستيراد والتصدير بالقاهرة، باستيراد أسلحة بيضاء بكميات كبيرة قادمة من الصين.

تم إخطار اللواء عاطف غراب مدير الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس، واللواء هشام درويش مدير المباحث بالإدارة، والعميد عبد العزيز كمال رئيس مباحث الإدارة العامة لتأمين محور القناة، وشددوا على تدقيق أعمال التفتيش بالحاويات الواردة للميناء، وبفحص مشمول 7 حاويات 40 قدما قادمة على أنها معدات عامة عثر بداخلها على 750 ألف قطعة سلاح أبيض، تم التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق.