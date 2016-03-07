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محافظ قنا وأمين عام الصندوق الاجتماعي للتنمية يسلمان 100 سيارة تاكسي للشباب

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محافظ قنا وأمين عام الصندوق الاجتماعي للتنمية يسلمان 100 سيارة تاكسي للشباب محافظ قنا وأمين عام الصندوق الاجتماعي للتنمية يسلمان 100 سيارة تاكسي للشباب

حفل تسليم السيارات

قام عبدالحميد الهجان محافظ قنا والدكتورة سها سليمان الإمين العام للصندوق الاجتماعي للتنمية بتسليم 100 سيارة تاكسي للشباب الفائزين في القرعة العلنية التي أجريت في نوفمبر الماضي، ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح لتشغيل الشباب والتي يقوم بتمويلها صندوق تحيا بالتعاون مع الصندوق الاجتماعي للتنمية، وذلك خلال الاحتفال الذي أقيم بمجمع المواقف بمدينة قنا.

وذلك بحضور الأستاذة نيفين جامع والأستاذ محمود محرز والأستاذ عادل البكساوي ومدير الصندوق الاجتماعى بقنا وعدد من القيادات التنفيذية وقيادات إدارة المرور بالمحافظة والشباب المستفيدين من المبادرة.

وذكر «الهجان» أن هذه المبادرة تساهم بشكل فعال في توفير فرص عمل متنوعة للشباب وتحسين مستوى وسائل نقل المواطنين داخل المحافظة مؤكدًا اهتمام الدولة بالمشروعات الصغيرة التي تنهض بالدولة وبسواعد شبابها، مطالبًا الفائزين الإلتزام بقواعد المرور وتعليماته واتباع السلوك الحضاري من أجل وطن أفضل.

من جانبها ذكرت الدكتورة سها سليمان أن الصندوق الاجتماعي يعمل على توفير العديد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتشغيل الشباب، كما أنها طمأنة المتقدمين ممن لم يحالفهم الحظ أنه سوف يتم فتح باب التقديم لـ 50 سيارة تاكسي أخرى بنفس الشروط السابقة.

وأضافت أن الصندوق يساهم في تمويل عدة مشروعات أخرى مثل مشروع جمعيتي لإنشاء مجمعات استهلاكية صغيرة بالمحافظة، بالإضافة إلى العديد من المشروعات المستقبلية الواعدة في مجال الإنتاج الزراعي والحيواني.

وتقدم محافظ قنا والدكتورة سها سليمان بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى على دعمه للشباب وحرصه الدؤوب على فتح مجالات جديدة وفرص عمل متنوعة لتشغيل الشباب.

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