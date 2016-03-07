الأربعاء المقبل أشرف عبد الباقى يتحدث عن «الفن والقدوة بالمسرح المصرى» بالأوبرا

يستضيف الصالون الثقافى لدار الاوبرا الفنانان اشرف عبد الباقى ومصطفى خاطر ، الكاتب والمؤلف نادر صلاح الدين،وكذلك بالندوة المقامه تحت عنوان “الفن والقدوة فى المسرح المصرى”،المقرر اقامتها فى السابعة مساء الاربعاء 9 مارس على المسرح الصغير .

الندوة يشارك بها الناقد المسرحى باسم صادق، ويديرها الكاتب الصحفى هشام الصواف، وتقدمها الاعلامية سارة خليفة .

أشرف يناقش مع ضيوفه باللقاء مجموعة من القضايا والمشكلات التى تواجه ابو الفنون فى مصر كما يطرح العديد من الحلول المبتكرة للتغلب عليها، الى جانب تناول تجربة مسرح مصر والصعوبات التى واجهها حتى نجاحها ،ومساهمتها فى القاء الضوء على مجموعة من النجوم الجدد في عالم الكوميديا .