صور..مركز طب وجراحة العيون يحصل على شهادة ISO 9001

احتفل مركز طب وجراحة العيون، بحصوله على شهادة الجودة في المستشفيات ISO 9001، بحضور الدكتور محمد القناوي رئيس جامعة المنصورة والدكتور أشرف سويلم مدير المركز والدكتور رشيد اللقان رئيس قسم العيون.

وهنأ الدكتور محمد القناوي إدارة المركز والأطباء والعالمين لحصولهم على شهادة الجودة فهي تعد استحقاق للخدمات الطبية المتميزة للمركز

وأكد «القناوي»، أن الجودة ليست شهادت ورقية فقط ولكنها تميز في الخدمات الطبية والعلاجية للمريض وتقدم في مكان يليق بالمريض المصري، وكذلك تقديم خدمات تعليمية لطلاب كلية الطب والارتقاء بالبحث العلمي في مجال طب وجراحة العيون.

كما أشار «القناوي»، إلى ضرورة وجود خطة عمل للمضي قدمًا نحو المستقبل وتطوير الخدمات الطبية للوصول إلى العالمية. وأشاد بالخدمات والمستوى الرائع للآداء الطبي والخدمات التي يقدها المركز، وكذلك التعامل الأمثل للأطباء وهيئة التمريض والعاملين.

وأضاف أن النجاح والتميز يكون بفضل تكاثف جهود فرق العمل الجماعي والرسالة التي يقدمها العاملين جميعًا والخدمات التي يحصل عليها المريض وأن مظلة النجاح تسع الجميع للعمل على تقدم ورفعة الوطن.

كما عبر أن امنيته بأن يكون مركز طب وجراحة العيون من أفضل المراكز الطبية المتخصصة في الشرق الأوسط وأن يكون هناك أبحاث علمية وتميزة تعمل على علاج الكثير من الأمراض. وخلال الاحتفال تم تكريم الأستاذ عادل السلكاوي أحد المتبرعين بميكروسكوب وجهاز جراحي للعيون، كما تم تكريم أعضاء فريق الجودة بالمركز.