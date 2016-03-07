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إحياء مشروع المركز السياحي الجنوبي بالزعفرانة على مساحة 34 مليون مربع‎

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إحياء مشروع المركز السياحي الجنوبي بالزعفرانة على مساحة 34 مليون مربع‎ إحياء مشروع المركز السياحي الجنوبي بالزعفرانة على مساحة 34 مليون مربع‎

محافظة البحر الأحمر – أرشيفية

ناقش الاجتماع الذي عقد بديوان عام محافظة البحر الأحمر، برئاسة اللواء مصطفي صدقي السكرتير العام مشروعات الاستثمار بالمركز السياحي الجنوبي بمنطقة الزعفرانة، بحضور عدد كبير من مستثمري البحر الأحمر، وذلك في خطوة لإنهاء مشكلة المستثمرين والمواطنين في منطقة المركز السياحي الجنوبي، والذي يقع على مساحة 34 مليون مربع، والتي لم تحل منذ عام 93 حتى الآن.

يأتي ذلك ضمن محاولات إحياء العديد من المشروعات السياحية الكبرى مرة أخرى بالبحر الأحمر وزيادة الاستثمار بالمحافظة. وأكد «صدقي» أنه تم عقد عدد من الاجتماعات مع مسؤولي الأمانة العامة بوزارة الدفاع لإزالة أي عقبات تعوق تنفيذ المشروعات، ولحل مشكلة المركز السياحي الجنوبي بالزعفرانة، تم إتخاذ خطوات عدة منها الحصول على موافقات جهات الاختصاص وإعادة تخطيط المركز وأسلوب إعادة التخصيص في المنطقة، وقد أبدى جميع المستثمرين موافقتهم على الإجراءات التي تتخذها المحافظة بهذا الشأن.

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