الداخلية: استشهاد أمين شرطة وإصابة 3 مجندين فى انفجار عبوة ناسفة بالعريش

صرح مسئول مركز الإعلام الأمنى بوزارة الداخلية أنه أثناء مرور قول أمنى بالطريق الدولى الساحلى، انفجرت عبوة ناسفة بإحدى المدرعات أثناء تفقدها الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة ثالث العريش .

أسفر الحادث عن استشهاد كل من أمين شرطة محمد حمدى عنانى سليمان، شرطى السعيد حسين الغريب وإصابة 3 مجندين، وجار تكثيف الجهود للوقوف على ملابسات الحادث وضبط مرتكبيه.

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