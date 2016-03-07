تداول فيديو إباحى لموظف بمعهد أزهرى بالشرقية والنيابة تحجزه للتحريات

قررت نيابة الحسينية بالشرقية، برئاسة المستشار محمد الديب وبإشراف المستشار وليد جمال المحامى العام لنيابات شمال الشرقية، حجز موظف بمعهد أزهرى بمنشأة أبوعمر، للغد لحين ورود تحريات مباحث المركز .

تلقى اللواء حسن سيف، مدير أمن الشرقية، إخطار من اللواء هشام خطاب مدير المباحث الجنائية، يفيد قيام النقيب محمود سويلم رئيس مباحث منشأة أبو عمر، يفيد القبض على موظف معهد أزهرى، عقب تدوال فيديوهات جنسية له بين الأهالى، وتحرر محضر بالواقعة برقم 229 لسنة 2016 إدارى مركز أبو عمر.

. انتشرت مقاطع فيديو جنسى لموظف بين أهالى مركز منشأة أبو عمر بالشرقية، وتم تشكيل فريق بحث حيث تم التوصل إلى الشخص الذى ظهر بالفيديوهات المتداولة، وتم القبض عليه والتحفظ على فلاشة بها المقاطع الجنسية.

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