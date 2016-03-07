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بالصور.. حملة الماجستير يفترشون الأرض أمام بوابة مجلس النواب

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بالصور.. حملة الماجستير يفترشون الأرض أمام بوابة مجلس النواب بالصور.. حملة الماجستير يفترشون الأرض أمام بوابة مجلس النواب
افترش عدد من الفتيات من حملة الماجستير والدكتوراه الأرض أمام بوابة مجلس النواب بشارع القصر العينى، اليوم الاثنين، للمطالبة بمقابلة الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب لتعينهم أسوة بالدفعات السابقة.

وقامت قوات الأمن المكلفة بتأمين بوابة مجلس النواب بغلق الأبواب أمام السيارات بسبب افتراش حملة الماجستير والدكتوراه.. وهتف المتظاهرون: "سمع .. سمع النواب الدكتور شغال بواب.. فينك فينك عبد العال".

وألتقى النائب أشرف رحيم، حملة الماجستير والدكتوراه أمام بوابة البرلمان، ووعدهم بدخول اثنين مندوبين عنهم لمقابلة الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب .

وقال عضو مجلس النواب لحملة الماجستير: " مطالبكم مشروعة وفقا للدكتور والقانون وهنأخذ 2 منكم مندوبين يقابلوا رئيس البرلمان وعرض مشكلتكم".

حملة الماجستير يفترشون الأرض أمام البرلمان (1)

حملة الماجستير يفترشون الأرض أمام البرلمان (2)

حملة الماجستير يفترشون الأرض أمام البرلمان (3)

حملة الماجستير يفترشون الأرض أمام البرلمان (4)


>- حاملو الماجستير يحرقون شهاداتهم ويمزقون المتبقية منها أمام الوزراء
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- حاملو الماجستير ينقلون وقفتهم من أمام الصحفيين إلى البوابة الرئيسية للوزراء

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