وزير الدفاع يشهد عدداً من الأنشطة التدريبية للوحدات الخاصة البحرية

شهد الفريق أول صدقى صبحى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربى، عدد من الأنشطة التدريبية التى نفذتها عناصر الوحدات الخاصة البحرية.

بدأت الأنشطة باستعراض رجال الوحدات الخاصة البحرية لمهاراتهم وقدراتهم العالية فى تنفيذ الرمايات القتالية بالذخيرة الحية من أوضاع الرمى المختلفة، كما تم تنفيذ رمايات غير نمطية بنظام الفقمة البحرية والتى بدأت بتمارين المجهود البدنى بكامل المعدات القتالية فى ظل ضغوط بدنية وذهنية بالغة الصعوبة وتنفيذ اعمال القتال المتلاحم وبيان عملى للأغارة على هدف ساحلى معادى بعد إنتهاء اعمال التسرب البحرى وتنفيذ عدد من الكمائن البحرية للأهداف المعادية بالمناطق الحاكمة والضيقة ظهر خلالها مدى القدرة العالية على إصابة الأهداف من الثبات والحركة بدقة متناهية .

كما شاهد القائد العام عدداً من الأنشطة القتالية والتدريبية لمقاتلى الوحدات الخاصة تضمنت عرضا رياضياً لرياضه " الكروس فيت " التى تعد إحدى الرياضات القتالية التى تؤهل الفرد المقاتل نفسياً وبدنياً وذهنياً لتنفيذ كافة المهام تحت مختلف الظروف .

وشاهد القائد العام بيانات عملية للتدريب على أعمال الغطس القتالى تضمنت بيانات لقفزة الثقة والسباحة الحرة والقتالية وانقاذ الغريق والقدرة على البقاء تحت الماء ومقاومة الغرق والقفز التكتيكى من إرتفاعات مختلفة , وتنفيذ الرمايات بالذخيرة الحية من أوضاع الغطس المختلفة واعمال فك وتركيب السلاح تحت سطح الماء والتى تساهم فى تحقيق الواقعية فى التدريب وبث الثقة فى النفس والجرأءة والحرفية لمقاتلى الوحدات الخاصة البحرية بما يمكنهم من مواجهة كافة المواقف الطارئة اثناء إدارة العمليات .

وأشاد القائد العام بما شاهده من مستوى متميز وراقى فى تنفيذ المهام التخصصية التى عكست مستوى الكفاءة والإستعداد القتالى العالى لعناصر الوحدات الخاصة البحرية ، وأوصى بالإستمرار فى بذل المذيد من الجهد والعرق فى التدريب والحفاظ على اللياقة البدنية والروح المعنوية العالية والإهتمام بتنفيذ الرمايات للوصول إلى اعلى درجات الاستعداد القتالى وتنفيذ المهام بدقة عالية .

كما إفتتح القائد العام للقوات المسلحة عدد من المنشأت التدريبية والرياضية والإدارية والتى تساهم فى الإرتقاء بالمهارات التدريبية والقتالية والروح المعنوية العالية لمقاتلى الوحدات الخاصة .

كما إلتقى القائد العام بقادة وضباط وصف وجنود القوات البحرية وألقى اللواء بحرى أ/ح: أسامة منير ربيع قائد القوات البحرية كلمة أكد فيها على دعم القيادة العامة للقوات المسلحة للقوات البحرية بتوفير كافة الامكانيات والإستمرار فى التطوير والتحديث وضم احدث المعدات والقطع البحرية لتظل القوات البحرية قادرة على تأمين كافة الحدود الساحلية للوطن .

ونقل الفريق أول صدقى صبحى تحيات الرئس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لرجال القوات البحرية، معربا عن اعتزازه بعطاء رجال القوات المسلحة للوطن ودورهم فى الحفاظ على أمنه وسلامته واستقراره وصون مقدساته، وأنه على ثقة من أنهم مواصلون الجهد والعطاء بكل البذل والفداء.

وقدم القائد العام التحية لأرواح شهداء الوطن الأبرار الذين ضحو بأرواحهم ودمائهم دفاعاً عن أمن مصر وشعبها العظيم ، مشيراً الى أن تضحيات الشهداء تجسد أسمى معانى التضحية والعطاء لجيل من أبناء مصر المخلصين الذين ضحوا بأرواحهم وسطروا بدماءهم الذكية تاريخ النضال والتحرر الوطنى ولم يسمحوا لمعتد أن يسلبها حبة رمل من ارضها الطاهرة ، وأكد أن ابناء القوات المسلحة هم خير اجناد الارض وانهم لن يألوا جهدا فى سبيل عزة مصر وكرامتها والوفاء بالمهام والواجبات المكلفين بها مهما كلفهم ذلك من تضحيات .

وطالب القائد العام القادة والضباط على جميع المستويات بضرورة التواصل مع المرؤوسين ، وتوفير كافة الإمكانيات للإرتقاء بمستوى الفرد المقاتل معيشياً وإدارياً واجتماعياً والحرص على رفع معدلات الكفاءة القتالية للفرد المقاتل .

وأدار حوارا مع رجال القوات البحريه تناول خلاله كل ما يدور من احداث ومتغيرات وتأثيرها على امن مصر القومى ، وطالبهم بالمحافظة على الانضباط العسكرى والاستفادة من خبرات وتجارب قادتهم وتطوير ما يملكون من الأسلحة والمعدات لتظلالقوات المسلحة صمام القوة والأمان لشعب مصر .

وقام بتكريم المتميزين من رجال القوات البحرية وذلك لتفانيهم فى أداء المهام الكلفين بها وما يبذلونه من جهد للدفاع عن أمن الوطن وسلامة أراضيه .

حضر اللقاء عدد من كبار قادة القوات المسلحة .

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