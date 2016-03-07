السجن 24 عاما لإكرامى الصباغ المتهم بالنصب على المواطنين فى 8 قضايا

قضت دائرة جنح دار السلام بمحكمة المعادى، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار أحمد شكرى وأمانة سر عبد العزيز العربى، بمعاقبة إكرامى الصباغ رئيس مجلس إدارة شركة "أونست"، المتهم بالنصب على المواطنين، بالسجن غيابيا 24 سنة فى 8 قضايا بواقع 3 سنوات لكل قضية منها.

غاب إكرامى الصباغ عن حضور جلسة النطق بالحكم عليه اليوم، نظرا للدواعى الأمنية.

>وتعود تفاصيل الواقعة لإعلان شركة "أونست" عن فتح باب الحجز لعدد من الشاليهات فى مشاريع عقارية تملكها بالساحل الشمالى، وتقدم المواطنون بطلبات للحجز، وسددوا خلالها أموالاً حسب الاتفاق، ومنحتهم الشركة إيصالات استلام المقدم، وحددت موعدًا للتسليم، إلا أنها خالفت شروط التعاقد ولم تسلمهم شيئًا.

كان قد تقدم المجنى عليهم ببلاغات للنيابة العامة يتهمون فيها الصباغ بالنصب عليهم، وأمرت النيابة العامة بحبس رئيس شركة "أونست" للتطوير العقارى وتسويق المشروعات، لاتهامه بالنصب على المواطنين 4 أيام على ذمة التحقيقات، عقب إنكاره ارتكاب الواقعة.

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