غدًا.. محكمة النقض تستكمل فرز صناديق انتخابات البرلمان بدائرة الدقى

تستكمل غدًا الثلاثاء، محكمة النقض، فرز صناديق الاقتراع الخاصة بالانتخابات فى دائرة الدقى، التى أسفرت عن فوز أحمد مرتضى منصور، بعضوية مجلس الشعب، وذلك عقب طعن عمرو الشوبكى.

كان الدكتور عمرو الشوبكى المرشح السابق عن دائرة الدقى والعجوزة، قد تقدم بطعن على النتيجة التى أعلنتها اللجنة العليا للانتخابات بفوز أحمد مرتضى منصور، مختصمًا المستشار أيمن عباس رئيس اللجنة العليا للانتخابات، والمستشار ناجى شحاتة رئيس اللجنة العامة بالدائرة، وعددًا من رؤساء اللجان الفرعية بالدائرة، بصفتهم.

وطالب الشوبكى فى طعنه بإعادة فرز نتيجة أكثر من 100 لجنة فرعية، وضم أوراق الانتخابات، إضافة إلى الملف الخاص بأحمد مرتضى منصور، للإطلاع على إقرار ذمته المالية، حيث دفع الطاعن بعدم تقديم زوجته لإقرار الذمة المالية، وكذلك الإطلاع على الحساب البنكى لدفع الطاعن بتجاوزه سقف الدعاية الانتخابية.

وقررت المحكمة فرز الصناديق الجلسة الماضية، إلا أنها أجلت لجلسة غدًا الثلاثاء لاستكمال الفرز.

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