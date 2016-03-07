تحرير محضرين ضد أمين عهدة وبقال تموينى للامتناع عن تسلم المقررات بالشرقية

حررت مديرية التموين بالشرقية اليوم، باشراف حمدى الشربينى وكيل المديرية، محضرا ضد أمين عهد، لامتناعه عن استلام السلع التموينية، وآخر ضد بقال تموينى تلاعب فى البطاقات الذكية بمبلغ 15 ألف جنيه.

وقال مصدر مسئول بالمديرية، إنه فى إطار تشديد الرقابة على صرف السلع التموينية للمواطنين، امتنع مسئول عهد فرع الجملة بمركز مشتول السوق ويدعى "م ، ف ، ع "، وتم تحرير محضر ضده برقم 3047 سنة 2016.

كما تحرر المحضر 5555 جنح أبو حماد.ضد "م، ح ، ا" تاجر تموينى ببندر أبو حماد، لمخالفته بتحصيل مبلغ 15 ألف جنيه، من صرف بطاقة ذكية لعدد 6 أفراد للسلع التموينية لشهر مارس، وكذا فرق نقاط الخبز وبيعه السلع خارج المنظومة وسلع غير متواجدة بشركة الجملة.

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