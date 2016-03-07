المعارضة ترفض الاقتراح الروسي بإنشاء «سوريا اتحادية»

قال رئيس هيئة المفاوضات في المعارضة السورية، رياض حجاب، اليوم الاثنين، إن الاقتراح الروسي بشأن تقسيم سوريا وجعلها«سوريا اتحادية» في المستقبل غير مقبول على الإطلاق.

وأضاف حجاب أن خارطة وزارة الدفاع الروسية، بشأن مواقع الجماعات المسلحة لا تتفق مع الواقع ويمكن أن تمثل انتهاكا للهدنة.

وأشار حجاب إلى وقوع 10 قتلى في هجمات لقوات الجيش الروسي والسوري في حلب اليوم.

وأكد حجاب أن تشكيل هيئة الحكم الانتقالي على رأس جدول أعمال محادثات جنيف، كما اتهم الحكومة السورية بقصف المدنيين بالغازات السامة والبراميل المتفجرة خلال الهدنة.