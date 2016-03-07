توصية بحرمان «كمال أحمد» من حضور جلسات البرلمان لمدة عام

أوصت لجنة التحقيق مع كمال أحمد عضو مجلس النواب، بحرمانه من حضور جلسات البرلمان لدورة انعقاد كاملة على خلفية اعتدائه على توفيق عكاشة، بالحذاء لعقد الأخير لقاء مع السفير الإسرائيلي في القاهرة.

وكانت اللجنة قد انتهت من التحقيق مع النائب، في واقعة التعدي بـ«الحذاء» على توفيق عكاشة على خلفية لقائه السفير الإسرائيلي، من أعمالها، بعدما عقدت اجتماعين مؤخرا، بحضور النائب كمال أحمد.

وأوصى التقرير الذي تم تسليمه للدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، بحرمان النائب من المشاركة في جلسات البرلمان لمدة «دور انعقاد كامل» أي عام.