أخبار عاجلة

تعزيز الخدمات الأمنية بالإسكندرية لتأمين احتفالات "أحد السعف" -
8 الصبح - محافظ الشرقية يكشف إستعدادات المحافظة لتوريد القمح من المزارعين -
8 الصبح - محافظ الشرقية يتحدث عن خطة تطوير المنظومة الصحية والمستشفيات الكبرى بالمحافظة -
8 الصبح - وزير الشرقية يتحدث عن الصرف الصحي والمحليات والتعدي على الأراضي بمحافظة الشرقية -
الإفراط في المسكنات يزيد من خطر الإصابة بالسكتات القلبية -
البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 12.75 مليار جنيه -
حملات مرورية بمحاور القاهرة والجيزة لرصد المخالفات -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
واشنطن: لا نخشى من رد انتقامي روسي بعد الضربة الأمريكية لسورية -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان الزمن الجميل "سيد مكاوي" .."شيخ الملحنين" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

توصية بحرمان «كمال أحمد» من حضور جلسات البرلمان لمدة عام

Google+ Print
توصية بحرمان «كمال أحمد» من حضور جلسات البرلمان لمدة عام توصية بحرمان «كمال أحمد» من حضور جلسات البرلمان لمدة عام

كمال أحمد

أوصت لجنة التحقيق مع كمال أحمد عضو مجلس النواب، بحرمانه من حضور جلسات البرلمان لدورة انعقاد كاملة على خلفية اعتدائه على توفيق عكاشة، بالحذاء لعقد الأخير لقاء مع السفير الإسرائيلي في القاهرة.

وكانت اللجنة قد انتهت من التحقيق مع النائب، في واقعة التعدي بـ«الحذاء» على توفيق عكاشة على خلفية لقائه السفير الإسرائيلي، من أعمالها، بعدما عقدت اجتماعين مؤخرا، بحضور النائب كمال أحمد.

وأوصى التقرير الذي تم تسليمه للدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، بحرمان النائب من المشاركة في جلسات البرلمان لمدة «دور انعقاد كامل» أي عام.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا