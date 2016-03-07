فيديو| لقطات لحوت الأومورا النادر في مدغشقر

عرض فريق من الباحثين من معرض نيو انجلاند للأحياء المائية، لقطات نادرة لحوت الأومورا، والذي لم يُكتشف إلا في عام 2003 أمام سواحل مدغشقر، ولم يُعرف عنه سوى القليل.

وأعلن الفريق أنهم رصدوا 80 حوتًا من نوع الأومورا أمام مدغشقر الخريف الماضي. وقبل ذلك، لم يتم رصد حوت أومورا إلا 44 حوتًا فقط منذ اكتشافها

وكان العلماء يعتقدون في البداية أن هذه الحيتان قزمية بأجسامها الاسطوانية المميزة والألوان المتغيرة حول الرأس.

وسبب ندرة هذه السلالة هو أنها تقضي حياتها كلها في المياه الاستوائية وهي عادة تكون مثل الصحارى بالنسبة للغذاء خاصة للحيوانات الأكبر.

وهذا أمر غير عادي خاصة وأن المناطق المدارية صعب العيش بها، وتساءل كيف يمكن لحوت، حتى ولو كان صغيرا، من العيش في صحراء؟

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