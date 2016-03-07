بسبب سلوكها السيىء ثلاثة اشقاء يقتلون اختهم ويتخلصون من جثتها فى أرض زراعية بمحافظة الجيزة

تمكنت فرق مباحث مديرية امن الجيزة من كشف غموض العثور على جثة لفتاة في مقتبل العمر وذلك بإحدى الأراضي الزراعية بمنطقة اوسيم بمحافظة الجيزة ، حيث اتضح لفريق البحث ان المجنى عليها لقت حتفها بأيدي ثلاثة من اشقائها وذلك بعد ان تبين لهم ان اختهم سيئة السلوك ، حيث القى القبض عليهم واعترفوا بتفاصيل ارتكابهم للجريمة .

ترجع وقائع الحادث الى بلاغاً تلقاه السيد العقيد ايهاب شلبي المفتش بمباحث الجيزة حيث افاد البلاغ الذى تقدم به والد الفتاة باختفاء ابنته البالغة من العمر سبعة عشر عاماً وتم تحرير محضراً يفيد غيابها بقسم الوراق .

واثناء اتخاذ الاجراءات القانونية بالبحث عن الفتاة الغائبة ورد بلاغاً يفيد بالعثور على جثة لفتاة شابة وذلك بإحدى الزراعات بقرية طناش حيق انتقلت قوات الامن الى مكان الجثة وبالمعاينة الاولية اتضح ان اوصافها تتطابق مع الفتاة المختفية ، حيث وجدت الجثة مقيدة بالحبال وعلى الفم يوجد شريطاً لاصقاً .

واجريت التحريات الاولية التي قامت بها مباحث قسم شرطة الوراق بأشراف الرائد محمد الجوهري حيث اتضح من خلال تلك التحريات ان الفتاة تتمتع بسمعة سيئة في المنطقة الامر الذى اغضب اشقائها حيث عقدوا العزم على التخلص منها عن طريق استدراجها الى منزل احدهم بعد ان قاموا بتقيديها بالحبال ووضع شريطاً لاصقاً على فمها وكتموا انفاسها حتى لفظت انفاسها الاخيرة ، ثم حملوها الى المكان الذى عثر فيه على الجثة ، وتمكنت قوات الامن من اعداد اكمنة للمتهمين وتم القبض عليهم جميعاً حيث اعترفوا بارتكاب الحادث .

شبكةعيونالإخبارية

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