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وفاة الموسيقار النمساوي «نيكولاوس هارنونكورت» عن 86 عامًا

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وفاة الموسيقار النمساوي «نيكولاوس هارنونكورت» عن 86 عامًا وفاة الموسيقار النمساوي «نيكولاوس هارنونكورت» عن 86 عامًا

نيكولاوس هارنونكورت

توفي الموسيقار النمساوي، نيكولاوس هارنونكورت، الذي كان أحد أشهر الموسيقيين في مشهد الموسيقى الكلاسيكية في أوروبا لعقود من الزمان عن عمر 86 عامًا.

وكان هارنونكورت معروفًا لدى الملايين نتيجة لحفلات عديدة أشهرها حفل رأس السنة الذي تحييه أوركسترا فيينا السيمفوني، وكان الموسيقار الذي ولد في برلين ونشأ في جراتس قد تقاعد العام الماضي.

جاء في رسالة نشرتها زوجته وشريكته الفنية، أليس هارنونكورت، في موقعه على الانترنت “توفي نيكولاوس هارنونكورت بسلام يوم الخامس من مارس 2016 وكان محاطا بأسرته، نشعر بمزيج من الحزن والامتنان البالغين”.

واشتهر هارنونكورت عازف التشيلو، بسبب أعماله الأوركسترالية والأوبرالية في عواصم أوروبا الموسيقية، وكان هارنونكورت أيضًا جامعا للآلات التاريخية وكتب أبحاثًا مفصلة عن الموسيقى في العصور القديمة.

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