أخبار عاجلة

تعزيز الخدمات الأمنية بالإسكندرية لتأمين احتفالات "أحد السعف" -
8 الصبح - محافظ الشرقية يكشف إستعدادات المحافظة لتوريد القمح من المزارعين -
8 الصبح - محافظ الشرقية يتحدث عن خطة تطوير المنظومة الصحية والمستشفيات الكبرى بالمحافظة -
8 الصبح - وزير الشرقية يتحدث عن الصرف الصحي والمحليات والتعدي على الأراضي بمحافظة الشرقية -
الإفراط في المسكنات يزيد من خطر الإصابة بالسكتات القلبية -
البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 12.75 مليار جنيه -
حملات مرورية بمحاور القاهرة والجيزة لرصد المخالفات -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
واشنطن: لا نخشى من رد انتقامي روسي بعد الضربة الأمريكية لسورية -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان الزمن الجميل "سيد مكاوي" .."شيخ الملحنين" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

صور| وزير الصحة يلتقي سفير رواندا بالقاهرة للاستفادة من الخبرات المصرية

Google+ Print
لدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان

لدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان

التقى الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان، بمقر الوزارة، اليوم الإثنين، سفير دولة رواندا بالقاهرة الشيخ صالح هابيمانا.

تناول اللقاء بحث البروتوكولات الممكن تطبيقها بين ورواندا، وفقًا لما ذكره بيان وزارة الصحة والسكان.

كما تناول سُبل التعاون بين البلدين، وإعادة تفعيل بروتوكولات التعاون التي تم توقيعها بين مصر ورواندا عام 2009م .

وعبر السفير، خلال اللقاء، عن رغبة بلاده في التعاون مع مصر في المجال الدوائي خاصة علاج فيروس “س “، والاستفادة من الخبرات المصرية في هذا المجال.

وأوضح عن رغبة بلاده في التعاون في مجال الإنتاج الدوائي المشترك، وبناء مصنع لإنتاج الدواء في رواندا.

ومن المقرر أن يتم توقيع بروتوكول تعاون خلال الفترة المقبلة بين وزارتي الصحة المصرية والرواندية، لإيفاد أطباء مصريين للعمل بدولة رواندا، وكذلك التعاون في مجال السياحة العلاجية .

وزير الصحة خلال لقاءه مع سفير رواندا بالقاهرة

وزير الصحة خلال لقاءه مع سفير رواندا بالقاهرة

 

 

f00d738d-9cae-4120-a242-fbf29585023a

 

c15a4a4a-f83c-4782-bf57-069683a774ed

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان الزمن الجميل "سيد مكاوي" .."شيخ الملحنين"

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان الزمن الجميل "سيد مكاوي" .."شيخ الملحنين"

برلماني: منحة جمال مبارك مجرد «شائعة» لاستغلال حاجة المصريين

برلماني: منحة جمال مبارك مجرد «شائعة» لاستغلال حاجة المصريين

أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر

ارتفاع نسبي في سعر الذهب اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في مصر

ارتفاع نسبي في سعر الذهب اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في مصر