صور| وزير الصحة يلتقي سفير رواندا بالقاهرة للاستفادة من الخبرات المصرية

التقى الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان، بمقر الوزارة، اليوم الإثنين، سفير دولة رواندا بالقاهرة الشيخ صالح هابيمانا.

تناول اللقاء بحث البروتوكولات الممكن تطبيقها بين مصر ورواندا، وفقًا لما ذكره بيان وزارة الصحة والسكان.

كما تناول سُبل التعاون بين البلدين، وإعادة تفعيل بروتوكولات التعاون التي تم توقيعها بين مصر ورواندا عام 2009م .

وعبر السفير، خلال اللقاء، عن رغبة بلاده في التعاون مع مصر في المجال الدوائي خاصة علاج فيروس “س “، والاستفادة من الخبرات المصرية في هذا المجال.

وأوضح عن رغبة بلاده في التعاون في مجال الإنتاج الدوائي المشترك، وبناء مصنع لإنتاج الدواء في رواندا.

ومن المقرر أن يتم توقيع بروتوكول تعاون خلال الفترة المقبلة بين وزارتي الصحة المصرية والرواندية، لإيفاد أطباء مصريين للعمل بدولة رواندا، وكذلك التعاون في مجال السياحة العلاجية .