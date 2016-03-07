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تأجيل محاكمة «بديع» وآخرين بـ«أحداث الإسماعيلية» للغد

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تأجيل محاكمة «بديع» وآخرين بـ«أحداث الإسماعيلية» للغد تأجيل محاكمة «بديع» وآخرين بـ«أحداث الإسماعيلية» للغد

محمد بديع، مرشد جماعة الإخوان السابق

أجلت محكمة جنايات الإسماعيلية، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم الإثنين، محاكمة مرشد الإخوان محمد بديع، وآخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث الإسماعيلية”، لجلسة الغد، لاستكمال مرافعة الدفاع، حسبما أفاد مراسل أونا.

تعود وقائع القضية لأحداث 5 يوليو 2013م، عندما وقعت اشتباكات بين أنصار المعزول محمد مرسي، وأجهزة الأمن أمام مبنى ديوان عام محافظة الإسماعيلية، لفض اعتصام أنصار “مرسي”.

وأسفرت الأحداث السالفة الذكر عن سقوط ثلاثة قتلى، فضلًا عن العشرات من المصابين.

وأسندت النيابة العامة، للمتهم من أبرزها ” تُهم تدبير التجمهر أمام ديوان عام محافظة الإسماعيلية، وتعريض السلم العام للخطر”.

وتضمنت قائمة الاتهامات ” ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص، الممتلكات العامة، والقتل، والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم بالقوة والعنف”.

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