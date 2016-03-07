رئيس هيئة النقل العام بالإسكندرية يعلن فض الإضراب.. والسائقون: لم يحدث

أكد اللواء خالد عليوة رئيس هيئة النقل العام بالإسكندرية، على أنه تم فض إضراب سائقى النقل العام للسيارات الجديدة وعددها 150 سيارة.

وأشار فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إلى أن الإضراب فض بدون مطالب، بناءً على توجيهات المهندس محمد عبد الظاهر محافظ الإسكندرية لفض الإضراب، ثم التفاوض على أى مطالب من العمال، مؤكدًا على أن التذكرة اليوم مجانًا اعتذرًا لشعب الإسكندرية على الازدحام الذى تسبب فيه الإضراب أمس .

فى المقابل أكد بعض السائقين على أنه لم يتم فض الإضراب، والإضراب فى جراجات العجمى وسيدى بشر وأكدوا على أن الإضراب مستمر لحين إقالة رئيس الهيئة.



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