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جامعة القناة تحتل المركز الأول فى مصر

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جامعة القناة تحتل المركز الأول فى مصر جامعة القناة تحتل المركز الأول فى مصر
أعلنت جامعة قناة السويس، فى بيان صحفى اليوم، أن الجامعة حققت المركز الأول بين جامعات ، والرابع عشر إفريقيا والعاشرة عربيا، كما احتلت المركز الرابع والثلاثون (34) عالميا، وذلك طبقا لتقييم موقع التايمز هاير ايديوكيشن العالمى والذى صدر بتاريخ 6 مارس الجارى.

وقال الدكتور ممدوح غراب رئيس الجامعة، إن هذا المركز الذى حصلت عليه الجامعة يؤكد أن الجامعة تسير بخطى مدروسة نحو المقدمة محليا وخارجيا، وأصبح لجامعة قناة السويس اسما عالميا.

وجاء هذا التصنيف جاء على أساس عدة مؤشرات ومعايير دولية، أهمها نسبة أعضاء هيئة التدريس بالجامعة وعدد طلابها، وجاء التقييم أيضا على ما حققته الجامعة من ترتيب طبقا للترتيبات السابقة بموقع التايمز هاير ايديوكيشن، فكان الترتيب الأول محليا والرابع عشر إفريقيا والعاشرة عربيا ومن بين افضل 600 إلى 800 جامعة عالمية.

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