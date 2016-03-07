أمريكا نفذت 18 ضربة جوية ضد داعش فى سوريا والعراق

قالت قوة المهام المشتركة إن الولايات المتحدة وحلفاءها نفذوا 18 ضربة جوية ضد تنظيم داعش المسلح فى العراق وسوريا أمس الأحد فى إطار ضرباتهم الجوية اليومية.

وقالت قوة المهام فى بيان نشر اليوم الاثنين إنها نفذت 12 ضربة جوية ضد المتشددين فى العراق. وأسفرت الضربات التى نفذت بالقرب من 10 مدن عن قصف خمس وحدات تكتيكية والعديد من المواقع القتالية ومقر لداعش.

وقال التحالف الذى تقوده الولايات المتحدة إن فى سوريا نفذت قوة المهام ست ضربات جوية بالقرب من ثلاث مدن واستهدفت خمس وحدات تكتيكية وخمس سيارات وأهدافا أخرى.

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