أخبار عاجلة

تعزيز الخدمات الأمنية بالإسكندرية لتأمين احتفالات "أحد السعف" -
8 الصبح - محافظ الشرقية يكشف إستعدادات المحافظة لتوريد القمح من المزارعين -
8 الصبح - محافظ الشرقية يتحدث عن خطة تطوير المنظومة الصحية والمستشفيات الكبرى بالمحافظة -
8 الصبح - وزير الشرقية يتحدث عن الصرف الصحي والمحليات والتعدي على الأراضي بمحافظة الشرقية -
الإفراط في المسكنات يزيد من خطر الإصابة بالسكتات القلبية -
البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 12.75 مليار جنيه -
حملات مرورية بمحاور القاهرة والجيزة لرصد المخالفات -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
واشنطن: لا نخشى من رد انتقامي روسي بعد الضربة الأمريكية لسورية -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان الزمن الجميل "سيد مكاوي" .."شيخ الملحنين" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

أمريكا نفذت 18 ضربة جوية ضد داعش فى سوريا والعراق

Google+ Print
أمريكا نفذت 18 ضربة جوية ضد داعش فى سوريا والعراق أمريكا نفذت 18 ضربة جوية ضد داعش فى سوريا والعراق
قالت قوة المهام المشتركة إن الولايات المتحدة وحلفاءها نفذوا 18 ضربة جوية ضد تنظيم داعش المسلح فى العراق وسوريا أمس الأحد فى إطار ضرباتهم الجوية اليومية.

وقالت قوة المهام فى بيان نشر اليوم الاثنين إنها نفذت 12 ضربة جوية ضد المتشددين فى العراق. وأسفرت الضربات التى نفذت بالقرب من 10 مدن عن قصف خمس وحدات تكتيكية والعديد من المواقع القتالية ومقر لداعش.

وقال التحالف الذى تقوده الولايات المتحدة إن فى سوريا نفذت قوة المهام ست ضربات جوية بالقرب من ثلاث مدن واستهدفت خمس وحدات تكتيكية وخمس سيارات وأهدافا أخرى.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365