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أفراد من الجيش التونسى يلتقطون صور سيلفى مع جثث الإرهابيين بمدينة بن قردان

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أفراد من الجيش التونسى يلتقطون صور سيلفى مع جثث الإرهابيين بمدينة بن قردان أفراد من الجيش التونسى يلتقطون صور سيلفى مع جثث الإرهابيين بمدينة بن قردان
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى صورا "سيلفى" التقطتها بعض قوات الجيش التونسى مع قتلى من تنظيم داعش الإرهابى فى مدينة بن قردان الحدودية مع ليبيا، والذى تشهد مواجهات عنيفة بين قوات الأمن وإرهابيين أسفرت حتى الآن عن مقتل 21 متطرفًا و2 من المدنيين.

يذكر أن السلطات التونسية أحبطت هجوما صباح اليوم الاثنين استهدف ثكنة عسكرية بمدينة بن قردان، ما أسفر عن استشهاد عسكرى والقضاء على 21 إرهابيا على الأقل، وإصابة اثنين آخرين تم إلقاء القبض عليهما.

وفى غضون ذلك أعلن الرئيس التونسى الباجى قايد السبسى إغلاق الحدود المشتركة مع ليبيا بسبب المواجهات المستمرة بين قوات الأمن والإرهابيين.

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