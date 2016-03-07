صور| «الري» تزيل منشآت مخالفة بمجمع كافيهات في الزمالك

كتب – محمد محمود إسماعيل – نانيس البيلي

قام قطاع حماية وتطوير النيل التابع لوزارة الري بمشاركة شرطة المسطحات المائية، اليوم الإثنين، بإزالة عدد من المنشآت والكافيهات المخالفة في بشارع أبو الفدا بحي الزمالك بمحافظة القاهرة، وذلك بسبب مخالفتها شروط الترخيص وإقامة مباني ثابتة على النيل.