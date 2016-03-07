صور| «الري» تزيل منشآت مخالفة بمجمع كافيهات في الزمالك

إزالة منشآت مخالفة بمجمع كافيهات «club33» بالزمالك
كتب – محمد محمود إسماعيل – نانيس البيلي
قام قطاع حماية وتطوير النيل التابع لوزارة الري بمشاركة شرطة المسطحات المائية، اليوم الإثنين، بإزالة عدد من المنشآت والكافيهات المخالفة في بشارع أبو الفدا بحي الزمالك بمحافظة القاهرة، وذلك بسبب مخالفتها شروط الترخيص وإقامة مباني ثابتة على النيل.
- إزالة منشآت مخالفة بمجمع كافيهات «club33» بالزمالك
إزالة منشآت مخالفة بمجمع كافيهات «club33» بالزمالك
إزالة منشآت مخالفة بمجمع كافيهات «club33» بالزمالك
إزالة منشآت مخالفة بمجمع كافيهات «club33» بالزمالك
إزالة منشآت مخالفة بمجمع كافيهات «club33» بالزمالك
إزالة منشآت مخالفة بمجمع كافيهات «club33» بالزمالك
إزالة منشآت مخالفة بمجمع كافيهات «club33» بالزمالك
إزالة منشآت مخالفة بمجمع كافيهات «club33» بالزمالك
إزالة منشآت مخالفة بمجمع كافيهات «club33» بالزمالك
إزالة منشآت مخالفة بمجمع كافيهات «club33» بالزمالك
إزالة منشآت مخالفة بمجمع كافيهات «club33» بالزمالك
إزالة منشآت مخالفة بمجمع كافيهات «club33» بالزمالك
إزالة منشآت مخالفة بمجمع كافيهات «club33» بالزمالك
إزالة منشآت مخالفة بمجمع كافيهات «club33» بالزمالك
إزالة منشآت مخالفة بمجمع كافيهات «club33» بالزمالك
إزالة منشآت مخالفة بمجمع كافيهات «club33» بالزمالك
إزالة منشآت مخالفة بمجمع كافيهات «club33» بالزمالك
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شبكةعيونالإخبارية
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