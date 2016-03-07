رئيس إنبي السابق: أعتزم الترشح لعضوية اتحاد الكرة.. وهذا سبب انسحابي من قائمة زاهر

قال رئيس نادي إنبي السابق ماجد نجاتي إنه سيترشح في انتخابات مجلس إدارة اتحاد الكرة على أحد مقاعد العضوية، في الانتخابات التي تجري في النصف الثاني من العام الحالي.

وتنتهي فترة مجلس جمال علام هذا العام، وبالتحديد في 11 أكتوبر المقبل.

ويفتح باب الترشيح للانتخابات يوم 12 أغسطس المقبل وتقام الانتخابات يوم 12 أكتوبر.

وقال نجاتي عبر فيسبوك: "شجعني عدد من أصدقائي على خوض الانتخابات بعد انتهاء فترتي كرئيس لنادي إنبي".

وأضاف "تلقيت خلال الفترة الماضية اتصالات من الكابتن سمير زاهر يعرض الانضمام لقائمته المنتظرة لمجلس إدارة الاتحاد، ونظرا لقيمة ومكانة وتاريخ زاهر مع الكرة المصرية فقد أبديت استعدادى المبدئي لوجودي ضمن القائمة بعد أن أوضح لي أنه يدخل هذه الانتخابات بفكر جديد يتفق مع رؤيتي".

وأشار نجاتي أن زاهر أخبره بأنه سيشكل قائمة من الوجوه الجديدة على الاتحاد.

ولكنه أشار "خلال متابعتي لأحد البرامج الرياضية في الأيام الماضية فوجئت بزاهر يصرح ببعض الأسماء الرئيسية المرشحة فى قائمته الإنتخابية لأجدها - مع إحترامي لهم جميعا - إما من أعضاء المجلس الحالي أو السابق دون أى تعديل قد يبشر بتغيير منتظر فيما هو قادم - في حالة نجاح تلك القائمة - وبناء على ذلك فقد قررت أن أستخير الله - إذا عزمت على الترشح - على أن أكون مستقلا دون الإرتباط بأى قائمة".

ومن المنتظر أن يشكل سمير زاهر قائمة يخوض بها الانتخابات آملا في فترة ثالثة كرئيسا للجبلاية، أمام قائمة يشكلها عضو المكتب التنفيذي للكاف والفيفا هاني أبو ريدة.

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وكان زاهر رئيسا للاتحاد المصري في آخر 4 انتصارات في كأس الأمم الإفريقية، حيث كانت بطولة 1998 في فترته الأولى وثلاثية 2006 و2008 و2010 في فترته الثانية.