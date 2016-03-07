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طارق يحيي لـ في الجول: الزمالك لعب مباراة جيدة ولمسات ماكليش لم تظهر بعد

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طارق يحيي لـ في الجول: الزمالك لعب مباراة جيدة ولمسات ماكليش لم تظهر بعد طارق يحيي لـ في الجول: الزمالك لعب مباراة جيدة ولمسات ماكليش لم تظهر بعد

أوضح طارق يحيي المدير الفني لفريق طلائع الجيش أن الزمالك لعب مباراة جيدة ضد المقاولون العرب، لكن بصمات أليكس ماكليش المدير الفني الجديد للفريق لم تظهر بشكل كامل بعد.

وكان الزمالك قد تمكن من الفوز بنتيجة 2-0 على المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الـ21، ويحتل الفارس الأبيض حاليا المركز الثاني برصيد 41 نقطة بفارق 6 نقاط عن الأهلي المتصدر.

وصرح طارق يحيي لـFilGoal.com "الزمالك قدم واحدة من أفضل مبارياته ضد المقاولون. شهد اللقاء حيوية من اللاعبين وصناعة عدد كبير من الفرص، وكلها أمور إيجابية ساهمت في تقديم أداء جيد من اللاعبين".

واستطرد نجم الزمالك السابق "التشكيل الذي لعب به الزمالك متوازن واستطاع أن يقدم المطلوب منه".

وتابع "بصمات أليكس ماكليش لم تظهر بشكل كامل بعد، يحتاج لمباراتين على الأقل ليحفظ اللاعبين وبالتالي ستظهر لمسته".

وتعد مباراة المقاولون هي الثانية لأليكس ماكليش مع الزمالك، فالأولى خسرها من الإنتاج الحربي بنتيجة 3-1 خلال الأسبوع الماضي.

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