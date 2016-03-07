سمير كمونة لـ في الجول: لا تحكموا على إيفونا الآن

بعد انتقاد طه إسماعيل نجم الأهلي السابق لماليك إيفونا مهاجم الفريق، ما هو رأي لاعبي القلعة الحمراء السابقين في مستوى الدولي الجابوني؟

"الشيخ طه" وجه انتقادات لاذعة للاعب، فطالب الأهلي ببيعه لأنه دون مستوى الفريق ولم يقدم المردود المنتظر بعدما جعله النادي الأغلى في تاريخ الكرة المصرية.

فهل يتفق نجوم الأهلي مع "الشيخ طه"؟

يقول سمير كمونة لـFilGoal.com:"أحترم وجهة نظر الشيخ طه، لكنني أرى أن إيفونا يسير بشكل جيد حاليا مع الأهلي".

"الحكم عليه الآن سيكون ظلما، فهو مهاجم هداف يمتلك القوة البدنية والسرعة".

"يعيبه سرعة الغضب، أشعر أنه لم ينسجم مع اللاعبين حتى الآن إضافة لافتقاده الربط مع زملائه داخل الملعب".