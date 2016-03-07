للحوامل.. تعرفى على أسهل طريقة لحساب موعد الولادة

الطريقة الشائعة لحساب موعد الولادة

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طرق أخرى لحساب موعد الولادة

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حساب موعد الولادة من المشكلات التى تحير الحوامل، فكل سيدة تجد سيدات من عائلتها يحسبن لها بطرق مختلفة وتقليدية، وقد يعلن طبيبها أيضا عن موعد مختلف تماما، والسر فى ذلك يرجع إلى أن التحديد الدقيق لموعد الولادة من المستحيلات، لأن موعده قدر من عند الله عز وجل، واختلاف كل حالة عن الأخرى وكل ظروف ولادة عن غيرها مما يجعل الأمر صعبا، إلا أن هناك الكثير من الطرق شبه الدقيقة التى تساعد على تحديد موعد الولادة بشكل كبير.>يقول الدكتور سامح عوض استشارى أمراض النساء والولادة: فى الماضى كانت المرأة تحسب موعد الولادة بطريقة تقليدية وبحساب تقريبى، أما الآن، يضيف أغلب الأطباء إن لم يكن جميعهم 7 أيام أى أسبوع على موعد أول يوم لآخر دورة شهرية زارت الحامل، ويضيف إليها 9 أشهر كاملة، وهى الطريقة المعتمدة التقريبية الأكثر استخداما وشيوعا.>وأضاف استشارى النساء والولادة أن قلة من الأطباء، قد يضيف إلى موعد أول يوم من آخر دورة شهرية للمرأة، حوالى 10 أيام، وهناك من يضيف 15 يوما، وهى كلها طرق تقريبية وتفرق فقط فى بضعة أيام لا أكثر، ولا شك أن تحديد الولادة بالطريقة القيصرية منذ البداية أو فى نهاية شهور الحمل وحسب وضع الحامل والجنين، سهّل الأمر كثيرا لإمكانية تحديد موعد محدد للولادة، يلتزم به الطبيب والمريضة إلا إذا حدثت ظروف أخرى حسب كل حالة، كطلق مبكر وولادة طبيعة أو قيصرية وغيرها.

يقدم الأطباء فى هذا التقرير طرق حساب موعد الولادة، الذى يهم كل حامل، فحساب موعد الولادة يجعلها قادرة على ترتيب بعض مهامها الخاصة بشراء ملابس المولود وغيرها.

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