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صور| «الري» تزيل منشآت مخالفة بمجمع كافيهات «club33» بالزمالك

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تزيل منشآت مخالفة بمجمع كافيهات «club33» بالزمالك

إزالة منشآت مخالفة بمجمع كافيهات «club33» بالزمالك

كتب – محمد محمود إسماعيل – نانيس البيلي

قام قطاع حماية وتطوير النيل التابع لوزارة الري بمشاركة شرطة المسطحات المائية، اليوم الإثنين، بإزالة عدد من المنشآت والكافيهات المخالفة بنادي «club33» الذي يقع بشارع أبو الفدا بحي الزمالك في محافظة القاهرة، وذلك بسبب مخالفتها شروط الترخيص وإقامة مباني ثابتة على النيل.

وقال صاحب الكافيهات لـONA إن تكاليف المنشأت داخل مجمع «club33» تصل حوالي ٣٥ مليون جنيه.

تزيل منشآت مخالفة بمجمع كافيهات «club33» بالزمالك

إزالة منشآت مخالفة بمجمع كافيهات «club33» بالزمالك

إزالة منشآت مخالفة بمجمع كافيهات «club33» بالزمالك

إزالة منشآت مخالفة بمجمع كافيهات «club33» بالزمالك

إزالة منشآت مخالفة بمجمع كافيهات «club33» بالزمالك

إزالة منشآت مخالفة بمجمع كافيهات «club33» بالزمالك

إزالة منشآت مخالفة بمجمع كافيهات «club33» بالزمالك

إزالة منشآت مخالفة بمجمع كافيهات «club33» بالزمالك

إزالة منشآت مخالفة بمجمع كافيهات «club33» بالزمالك

إزالة منشآت مخالفة بمجمع كافيهات «club33» بالزمالك

إزالة منشآت مخالفة بمجمع كافيهات «club33» بالزمالك

إزالة منشآت مخالفة بمجمع كافيهات «club33» بالزمالك

إزالة منشآت مخالفة بمجمع كافيهات «club33» بالزمالك

إزالة منشآت مخالفة بمجمع كافيهات «club33» بالزمالك

إزالة منشآت مخالفة بمجمع كافيهات «club33» بالزمالك

إزالة منشآت مخالفة بمجمع كافيهات «club33» بالزمالك

إزالة منشآت مخالفة بمجمع كافيهات «club33» بالزمالك

إزالة منشآت مخالفة بمجمع كافيهات «club33» بالزمالك

إزالة منشآت مخالفة بمجمع كافيهات «club33» بالزمالك

إزالة منشآت مخالفة بمجمع كافيهات «club33» بالزمالك

إزالة منشآت مخالفة بمجمع كافيهات «club33» بالزمالك

إزالة منشآت مخالفة بمجمع كافيهات «club33» بالزمالك

إزالة منشآت مخالفة بمجمع كافيهات «club33» بالزمالك

إزالة منشآت مخالفة بمجمع كافيهات «club33» بالزمالك

إزالة منشآت مخالفة بمجمع كافيهات «club33» بالزمالك

إزالة منشآت مخالفة بمجمع كافيهات «club33» بالزمالك

إزالة منشآت مخالفة بمجمع كافيهات «club33» بالزمالك

إزالة منشآت مخالفة بمجمع كافيهات «club33» بالزمالك

إزالة منشآت مخالفة بمجمع كافيهات «club33» بالزمالك

إزالة منشآت مخالفة بمجمع كافيهات «club33» بالزمالك

إزالة منشآت مخالفة بمجمع كافيهات «club33» بالزمالك

إزالة منشآت مخالفة بمجمع كافيهات «club33» بالزمالك

إزالة منشآت مخالفة بمجمع كافيهات «club33» بالزمالك

إزالة منشآت مخالفة بمجمع كافيهات «club33» بالزمالك

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