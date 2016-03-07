الأربعاء المقبل| سينما «زاوية» تعرض الفيلم المثير للجدل «كارول_CAROL»

تعرض سينما “زاوية” بوسط القاهرة الفيلم المثير للجدل “كارول_CAROL” ،وذلك بداية من العاشرة مساء الأربعاء المقبل 9مارس،وحتى 22 من الشهر نفسه.

ويأتى عرض العمل تحت لافتة للكبار فقط، عقب توقعات سابقة بعدم موافقة الرقابه عليه بدعوى تناوله لعلاقة مثلية الجنس بين أمراتين،

الفيلم بلغت تكلفة إنتاج الفيلم حوالي 11.8 مليون دولار بينما حقق إيرادات تقدر بـ 11.7 مليون دولار،وهو من إخراج تود هينز من بطولة كيت بلانشيت وروني مارا وسارة بولسون وكايل تشاندلر. الفيلم مأخوذ من رواية أميرة الملح للروائية الأمريكية باتريشا هايسميث.

وتدور أحداث الفيلم خلال حقبة الخمسينات في مدينة (نيويورك) بـ(الولايات المتحدة الأمريكية)، حيث تحلم تيريز بليفيت (روني مارا) والتي تعمل موظفة في أحد المحال الكبرى بحياة أفضل، وتقع في الحب مع امرأة متزوجة تفوقها في السن تدعى كارول أريد (كيت بلانشيت)، وتتطور العلاقة بينهما أكثر فأكثر، وهو ما يوتر العلاقة بين كارول وزوجها.

يذكر ان العمل رشح لست جوائز أوسكار ، منها أفضل ممثلة «كيت بلانشيت» ،وأفضل ممثلة مساعدة «رونى مارا» ،وأفضل تصوير سينمائى ،وأفضل تصميم أزياء ،وأفضل موسيقىن وأفضل سيناريو.